Transfermarkt: Überraschendes Angebot für Bayern-Juwel

Daniel Höhn 19.06.2026 • 11:37 Uhr Die Leihe von Jonah Kusi-Asare zum FC Fulham gerät zum Desaster. Trotzdem will der Premier-League-Klub die Kaufoption ziehen, aber deutlich weniger zahlen.

Überraschende Entwicklung: Der FC Fulham würde die Kaufoption für Bayern-Juwel Jonah Kusi-Asare gerne ziehen, obwohl dieser während seiner Leihe nach Westlondon nur bedingt überzeugen konnte.

Zuerst hatte Sky darüber berichtet, dass Fulham an einer festen Verpflichtung des Schweden interessiert ist. Die Cottagers verfügen demnach über eine Kaufoption, die bei zwölf Millionen Euro liegen soll.

Bayern: Erneute Leihe von Kusi-Asare nicht möglich

Das soll Fulham mit Blick auf gerade einem neun Kurzeinsätze und einem Einsatz in der Startelf (insgesamt 122 Minuten) aber zu viel. Laut Bild haben die Engländer den Bayern daher ein erstes Angebot über drei Millionen Euro geschickt, welches der Rekordmeister umgehend ablehnte.