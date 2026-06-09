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Transfermarkt: Mainz verkündet Abgang

Mainz verkündet Abgang

Nikolas Veratschnig verpasst bei Mainz 05 den endgültigen Durchbruch und verlässt den Klub in Richtung Heimat.
Nikolas Veratschnig kehrt zurück nach Österreich
Nikolas Veratschnig kehrt zurück nach Österreich
© picture-alliance/SID/Gladys Chai von der Laage
SID
Nikolas Veratschnig verpasst bei Mainz 05 den endgültigen Durchbruch und verlässt den Klub in Richtung Heimat.

Abgang beim Fußball-Bundesligisten Mainz 05: Nach zwei Jahren bei den Rheinhessen wechselt Nikolas Veratschnig zurück in seine Heimat nach Österreich und schließt sich RB Salzburg an. Dies teilte der FSV am Dienstag mit. Über die Ablösemodalitäten wurde demnach Stillschweigen vereinbart.

Der 23-Jährige war 2024 vom Wolfsberger AC nach Mainz gewechselt, dort absolvierte er insgesamt 36 Bundesligaspiele.

Veratschnig verpasst Durchbruch in Mainz

Der Außenbahnspieler habe „sein großes Potenzial immer wieder unter Beweis gestellt“, wurde der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert zitiert.

„Gleichzeitig ist er nicht dauerhaft auf die Einsatzzeiten gekommen, die er sich für seine weitere Entwicklung vorgestellt hat“, ergänzte Bungert.

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