Yan Diomande schwärmt von Topklub: "Mag ich seit meiner Kindheit"

Yan Diomande hat Spekulationen um Paris Saint-Germain abgeblockt, seine Sympathien für den französischen Topklub aber unverhohlen zugegeben.
Diomande schwärmt von Topklub
Vor dem Testspiel mit der Elfenbeinküste gegen Frankreich (Donnerstag, 21.10 Uhr) wurde der 19 Jahre alte Offensivmann von Bundesligist RB Leipzig am Mittwochabend auf das Gerücht angesprochen.
Sein Fokus liege auf der Weltmeisterschaft, sagte er zunächst: „Ich projiziere mich nicht in die Zukunft, ich bleibe konzentriert auf die WM, wir werden sehen.“ Er sagte über PSG aber auch: „Das ist ein Team, das ich seit meiner Kindheit mag.“
Leipzigs Diomande im Schaufenster
In der vergangenen Saison lieferte Diomande in Leipzig starke Zahlen: 36 Einsätze, 13 Tore und zehn Vorlagen sorgten für mächtig Aufmerksamkeit.
In den vergangenen Wochen wurde unter anderem der FC Liverpool als ein möglicher Abnehmer gehandelt. Die Reds suchen einen Nachfolger für Mohamed Salah.
Der Marktwert des RB-Stars ist laut Transfermarkt.de zuletzt auf 90 Millionen Euro angestiegen. Bei der Weltmeisterschaft könnte er weiter in die Höhe schnellen – Diomande trifft in der Vorrunde mit der Elfenbeinküste unter anderem auf Deutschland. RB will den Offensivspieler nicht abgeben.