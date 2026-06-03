Yan Diomande schwärmt von Topklub: "Mag ich seit meiner Kindheit"

SPORT1 03.06.2026 • 22:04 Uhr Leipzigs Diomande weicht PSG-Gerüchten aus, gesteht aber Sympathie für einen Spitzenklub.

Yan Diomande hat Spekulationen um Paris Saint-Germain abgeblockt, seine Sympathien für den französischen Topklub aber unverhohlen zugegeben.

Vor dem Testspiel mit der Elfenbeinküste gegen Frankreich (Donnerstag, 21.10 Uhr) wurde der 19 Jahre alte Offensivmann von Bundesligist RB Leipzig am Mittwochabend auf das Gerücht angesprochen.

Sein Fokus liege auf der Weltmeisterschaft, sagte er zunächst: „Ich projiziere mich nicht in die Zukunft, ich bleibe konzentriert auf die WM, wir werden sehen.“ Er sagte über PSG aber auch: „Das ist ein Team, das ich seit meiner Kindheit mag.“

Leipzigs Diomande im Schaufenster

In der vergangenen Saison lieferte Diomande in Leipzig starke Zahlen: 36 Einsätze, 13 Tore und zehn Vorlagen sorgten für mächtig Aufmerksamkeit.

In den vergangenen Wochen wurde unter anderem der FC Liverpool als ein möglicher Abnehmer gehandelt. Die Reds suchen einen Nachfolger für Mohamed Salah.