117 Millionen: Mega-Deal in England fix

Philipp Heinemann 06.07.2026 • 12:33 Uhr Der Transfersommer bringt einen weiteren teuren Deal hervor - diesmal schlagen die Tottenham Hotspur zu.

Die Tottenham Hotspur haben die Verpflichtung von Sandro Tonali offiziell verkündet. Der italienische Nationalspieler wechselt von Newcastle United nach London.

Diversen Medienberichten zufolge soll die Ablöse bei 100 Millionen Pfund liegen, also knapp 117 Millionen Euro. Von transfermarkt.de wird der Marktwert des 26-Jährigen auf 80 Millionen Euro eingeschätzt.

„Ich freue mich sehr, hier zu sein. Als ich heute im Verein ankam, war das ein fantastisches Gefühl. Die Leute sprachen davon, dass es vier oder fünf Vereine gäbe – aber es gab nur einen“, erklärte Tonali.

Tottenham gibt viel Geld auf Transfermarkt auf

Tottenhams Sportdirektor Johan Lange schwärmte: „Sandro ist einer der besten Mittelfeldspieler Europas, und wir freuen uns sehr, ihn im Verein willkommen zu heißen.“

Die Spurs greifen bereits zum dritten Mal im laufenden Transfersommer tief in die Tasche. Für Mateus Fernandes (kam von West Ham United) blätterte der Klub 99 Millionen Euro hin. Zusammen mit Tonali dürfte der Portugiese ein neues Mittelfeldzentrum bilden.