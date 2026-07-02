2. Bundesliga: Wolfsburg verleiht Nationalspieler

SID 28.07.2026 • 20:22 Uhr Der VfL Wolfsburg hat Andreas Skov Olsen abgegeben. Für den Dänen steht die zweite Leihstation bevor.

Um seinen großen Kader zu verkleinern, hat Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg den Dänen Andreas Skov Olsen abgegeben. Wie die Niedersachsen am Dienstagabend bekannt gaben, zieht es den 40-maligen dänischen Nationalspieler für seine zweite Leihstation als Spieler des VfL zum türkischen Erstligisten Istanbul Basaksehir.

Der Stürmer, den der Werksklub 2025 für elf Millionen vom FC Brügge geholt hatte, war bereits im Winter an die Glasgow Rangers verliehen worden. Beim VfL hatte der 26-Jährige zuvor in 23 Pflichtspielen drei Treffer erzielt. Laut Sky hat sich der Klub aus Istanbul eine Kaufoption in Höhe von rund fünf Millionen Euro gesichert.