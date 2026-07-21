Bundesliga: Elversberg holt neuen Verteidiger

SID 21.07.2026 • 10:02 Uhr Vor der anstehenden Saison verstärkt die SV Elversberg ihre Defensive mit Luca Sirch. Der Innenverteidiger war in den vergangenen beiden Spielzeiten in Kaiserslautern Stammspieler.

Bundesliga-Neuling SV Elversberg verstärkt vor der anstehenden Saison seine Defensive mit Innenverteidiger Luca Sirch. Die Verpflichtung des 27-Jährigen gab die SVE am Dienstag bekannt. Sirch kommt ablösefrei vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und erhält an der Kaiserlinde einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2029.

„Durch die Verpflichtung von Luca Sirch ist es uns gelungen, mit einem sehr polyvalenten Spieler die Flexibilität und Variationsmöglichkeiten innerhalb unseres Kaders zu erhöhen“, wurde SVE-Sportdirektor Christian Weber zitiert: „Er kann auf unterschiedlichen Positionen agieren und hat in den vergangenen beiden Jahren unter Beweis gestellt, dass er sich schnell an die Herausforderungen einer höheren Spielklasse anpassen kann.“