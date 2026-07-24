Bundesliga: Köln verpflichtet PSG-Talent

SID 24.07.2026 • 11:24 Uhr Der 1. FC Köln hat den französischen Nachwuchstorwart Martin James von Paris Saint-Germain unter Vertrag genommen. Der 18-Jährige wechselt von Paris Saint-Germain zum 1. FC Köln.

Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den französischen Nachwuchstorwart Martin James von Paris Saint-Germain verpflichtet. Der 18-Jährige erhält beim FC einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. James werde „eng an den Profibereich herangeführt. Gleichzeitig ist vorgesehen, dass er Spielpraxis in unserer U21 sammelt, um seine Entwicklung auf hohem Niveau kontinuierlich voranzutreiben“, sagte Geschäftsführer Thomas Kessler.

„Martin ist ein sehr spannendes Torhütertalent mit großem Entwicklungspotenzial. Er hat eine gute Ausbildung bei einem Top-Klub genossen, ist aktueller U-Nationalspieler Frankreichs und bringt die Voraussetzungen mit, um bei uns die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu gehen“, sagte Kessler.