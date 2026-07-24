Bundesliga: Köln verpflichtet PSG-Talent

Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den französischen Nachwuchstorwart Martin James von Paris Saint-Germain verpflichtet. Der 18-Jährige erhält beim FC einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. James werde „eng an den Profibereich herangeführt. Gleichzeitig ist vorgesehen, dass er Spielpraxis in unserer U21 sammelt, um seine Entwicklung auf hohem Niveau kontinuierlich voranzutreiben“, sagte Geschäftsführer Thomas Kessler.
Köln verpflichtet PSG-Talent
„Martin ist ein sehr spannendes Torhütertalent mit großem Entwicklungspotenzial. Er hat eine gute Ausbildung bei einem Top-Klub genossen, ist aktueller U-Nationalspieler Frankreichs und bringt die Voraussetzungen mit, um bei uns die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu gehen“, sagte Kessler.
Nummer eins beim FC ist Kapitän Marvin Schwäbe, dessen Vertrag am Ende der kommenden Saison ausläuft. Als Ersatz steht Rio-Weltmeister Ron-Robert Zieler bereit. James, der seit 2022 im PSG-Nachwuchs gespielt hatte, sieht den Wechsel nach Köln „als große Chance. Ich habe schon sehr viel über den FC gehört, vor allem wie positiv verrückt die Fans sind“, sagte der Keeper, der seit 2025 in Paris regelmäßig mit dem Profiteam von Trainer Luis Enrique trainiert hatte.