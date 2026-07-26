Eintracht Frankfurt landet Transfer-Coup: Das sind die Details

Julius Schamburg 26.07.2026 • 17:40 Uhr Eintracht Frankfurt schlägt auf dem Transfermarkt zu. Ein brasilianisches Defensiv-Talent wechselt nach SPORT1-Informationen an den Main.

Eintracht Frankfurt steht vor der Verpflichtung vom brasilianischen Defensiv-Juwel Otávio.

Der Verteidiger vom portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora wird nach SPORT1-Informationen für 4,5 Millionen Euro an den Main wechseln. Sky berichtete zuerst über den bevorstehenden Transfer.

Im Rennen um Otávio hat die Eintracht zahlreiche internationale Vereine ausgestochen. Unter anderem Celta Vigo, Glasgow Rangers und UD Almería waren an dem 20-Jährigen dran. Auch aus Saudi-Arabien lagen Angebote vor.

Otávio entschied sich aber letztlich für die Eintracht. Der 1,93-Meter-Hüne soll nach SPORT1-Informationen einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.