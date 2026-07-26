Eintracht Frankfurt landet Transfer-Coup: Das sind die Details

Eintracht Frankfurt steht vor der Verpflichtung vom brasilianischen Defensiv-Juwel Otávio.
Eintracht landet Transfer-Coup
Eintracht Frankfurt schlägt auf dem Transfermarkt zu. Ein brasilianisches Defensiv-Talent wechselt nach SPORT1-Informationen an den Main.
Der Verteidiger vom portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora wird nach SPORT1-Informationen für 4,5 Millionen Euro an den Main wechseln. Sky berichtete zuerst über den bevorstehenden Transfer.
Im Rennen um Otávio hat die Eintracht zahlreiche internationale Vereine ausgestochen. Unter anderem Celta Vigo, Glasgow Rangers und UD Almería waren an dem 20-Jährigen dran. Auch aus Saudi-Arabien lagen Angebote vor.
Otávio entschied sich aber letztlich für die Eintracht. Der 1,93-Meter-Hüne soll nach SPORT1-Informationen einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.
Der Linksfuß verfügt über eine starke körperliche Präsenz und jede Menge Tempo. Er erinnert an Personalien wie Tuta und Evan Ndicka, die beide jahrelang erfolgreich in Frankfurt spielten.
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