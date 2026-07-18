Fix! FC Bayern verkauft Juwel an Frankfurt

Vincent Wuttke 18.07.2026 • 16:13 Uhr Der FC Bayern gibt das nächste Talent ab und kassiert eine Millionen-Ablöse: Noel Aseko wechselt zu Eintracht Frankfurt.

Der FC Bayern gibt das nächste Talent ab. Wie der deutsche Rekordmeister am Samstag bekanntgab, wechselt Noel Aseko zu Eintracht Frankfurt. Nach SPORT1-Informationen kassiert München mehr als zehn Millionen Euro Ablöse.

Der 20-Jährige hatte neben den Hessen auch Optionen aus England und Spanien, in Italien ist die AS Roma abgeblitzt. Letztlich entschied sich Aseko vor allem wegen der Aussicht auf mehr Spielzeit für die SGE. Auch Trainer Adi Hütter gilt als wichtiger Faktor für den Entschluss des gebürtigen Berliners, der 2022 aus der Hertha-Jugend zum FC Bayern gewechselt war.

Aseko spielte die vergangenen eineinhalb Jahre auf Leihbasis für den Zweitligisten Hannover 96 und überzeugte dort. Mittlerweile ist er U21-Nationalspieler.

Aseko verlässt den FC Bayern

Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern, sagte in der Mitteilung: „Noel hat sich an unserem FC Bayern Campus und in seiner Zeit bei Hannover 96 kontinuierlich weiterentwickelt und möchte nun in Frankfurt die nächste Stufe nehmen, indem er beständig Bundesliga spielen kann. Solche Beispiele machen deutlich, wie Talente über den FC Bayern den Sprung in den Profifußball schaffen. Wir wünschen Noel für seine Zukunft alles Gute.“