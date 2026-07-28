Transfer perfekt! Heidenheim-Ass wechselt in die MLS

SID 28.07.2026 • 17:40 Uhr Der 1. FC Heidenheim verliert einen Leistungsträger an den Toronto FC. Niklas Dorsch zieht es nach Kanada.

Niklas Dorsch vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim darf wunschgemäß zum Toronto FC aus der nordamerikanische Major League Soccer (MLS) wechseln.

Der Erstliga-Absteiger und der kanadische Klub machten den Transfer am Dienstag auf ihren Websites offiziell. Heidenheims Coach Frank Schmidt verhehlt sein Bedauern über den Abgang dabei nicht.

Heidenheim verliert Dorsch an Toronto

„Natürlich ist es schade, dass Dorschi uns verlässt, weil er als wichtiger Leistungsträger und Führungsspieler eingeplant war. Andererseits war uns immer bewusst, dass es in diesem Sommer noch personelle Veränderungen geben kann“, erklärt Schmidt: „Es waren erneut zwei tolle Jahre mit ‚Dorschi‘, in denen er sehr viel für unsere Mannschaft geleistet hat. An unserer Zielsetzung einen guten Saisonstart zu haben, ändert sich trotzdem nichts, da wir auf seiner Position mehrere Spieler haben, denen wir es zutrauen, seinen Weggang zu kompensieren.“

Auch Heidenheims Vorstandschef Holger Sanwald äußerte sich ausführlich: „Wir hätten ‚Dorschi‘ sehr gerne auch in Zukunft beim FCH gesehen. Er hat jedoch den klaren Wunsch an uns herangetragen, die Chance auf einen Wechsel in die MLS wahrnehmen zu wollen. Nach intensiven Verhandlungen mit Toronto FC und einer für die wirtschaftliche Stabilität unseres Vereins guten Lösung, haben wir uns entschieden, ‚Dorschi’ diesen Wunsch möglich zu machen. Wir bedanken uns bei ‚Dorschi‘ für seinen Einsatz sowie seine Leistungen für den FCH und wünschen ihm mit seiner Familie für die Zukunft in Kanada alles Gute!“

„MLS hat schon immer einen großen Reiz für mich gehabt“

Dorsch selbst begründete seinen Wechselwunsch wiefolgt: „Die MLS hat schon immer einen großen Reiz für mich gehabt. Deshalb bin ich allen Verantwortlichen sehr dankbar, dass mir diese Chance jetzt ermöglicht worden ist.

Aus seiner Zeit bei Heidenheim würden ihm „viele erfolgreiche Momente in Erinnerung bleiben – vor allem natürliche zahlreiche, unvergessliche Europapokal- und Bundesligaspiele und der gemeinsame Klassenerhalt in letzter Sekunde in der Saison 2024/2025. Der 1. FC Heidenheim 1846 wird für mich für immer ein ganz besonderer Verein in meiner Profikarriere bleiben.“