KSC schnappt sich Talent vom FC Bayern

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat den Linksverteidiger Deniz Ofli (19) leihweise vom Rekordmeister Bayern München verpflichtet. Wie der KSC am Samstag mitteilte, soll der junge Defensivspieler die Lücke schließen, die durch den Wechsel von David Herold zu Borussia Mönchengladbach entstanden ist. Zudem sicherte sich der Verein eine Kaufoption.
KSC schnappt sich Bayern-Talent
Der 19-Jährige Deniz Ofli ist für den Rekordmeister bereits in der Bundesliga und in der Champions League aufgelaufen. Nun folgt die Leihe zum Karlsruher SC.
Trainer Vincent Kompany mit Deniz Ofli vor der Einwechslung gegen den VfB
© IMAGO/Sven Simon
„Wir freuen uns auf einen Linksverteidiger, der defensiv zuverlässig und zweikampfstark ist und auch im Offensivspiel Akzente setzt“, sagte Timon Pauls, Direktor Profifußball beim KSC. „Dieses Gesamtpaket hat uns überzeugt und passt perfekt zu unserer Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen.“
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Ofli, der in München geboren wurde, gab in der vergangenen Saison bereits sein Debüt für die Bayern in der Bundesliga sowie in der Champions League. Seit 2023 läuft er für die türkischen Junioren-Nationalmannschaften auf und debütierte im Juni für die U21-Auswahl.