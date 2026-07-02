ManCity verkündet Einigung auf Mega-Transfer

Johannes Vehren 02.07.2026 • 15:39 Uhr Manchester City verkündet die anstehende Verpflichtung von Elliot Anderson. Der Mittelfeldspieler wird von Nottingham Forest zu den Skyblues wechseln.

Elliot Anderson wird zu Manchester City wechseln. Wie die Skyblues am Donnerstagnachmittag bekanntgegeben haben, wurde eine Einigung über den Transfer mit Nottingham Forest erzielt. Anderson gilt als Wunschspieler von ManCitys neuem Trainer Enzo Maresca.

„Der 23-jährige Anderson nimmt derzeit mit England an der FIFA-Weltmeisterschaft teil und hat sich in Kansas einer medizinischen Untersuchung unterzogen. Die Formalitäten für den Wechsel werden nach seiner Rückkehr nach England abgeschlossen“, teilte ManCity in einem Statement mit.

Anderson knackt wohl ManCity-Rekord

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll sich die Ablösesumme auf 135 Millionen Euro belaufen, wodurch Anderson zum teuersten Einkauf von City werden würde. Bisher stammte der Rekord vom Transfer von Jack Grealish, der für 117,5 Millionen Euro nach Manchester wechselte. Zudem ist es die höchste Ablösesumme, die jemals für einen englischen Spieler ausgegeben wurde.

Den Premier-League-Rekord stellte Alexander Isak mit kolportierten 150 Millionen Euro im vergangenen Sommer auf. Ihn zog es von Newcastle United zum FC Liverpool.

Stammspieler für England bei der WM