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Transfermarkt: Olise-Wechsel? Das sagt Upamecano

Olise-Wechsel? Das sagt Upamecano

Bei Frankreich-Star Michael Olise gibt es immer wieder Gerüchte über einen Wechsel zu Real Madrid. Sein Bayern-Teamkollege Dayot Upamecano gibt dazu ein klares Statement ab.
Michael Olise ist aktuell das Gesprächsthema bei Bayern München. Immer wieder wird er mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Frankreich-Experte Alexis Menuge macht sich aber keine großen Sorgen. Vorausgesetzt, die Bayern stocken das Gehalt des Franzosen ordentlich auf.
Daniel Höhn
Bei Frankreich-Star Michael Olise gibt es immer wieder Gerüchte über einen Wechsel zu Real Madrid. Sein Bayern-Teamkollege Dayot Upamecano gibt dazu ein klares Statement ab.

Frankreichs Dayot Upamecano hat nach dem knappen 1:0-Sieg gegen Paraguay im WMAchtelfinale Stellung zu den Wechselgerüchten über Michael Olise bezogen.

„Er bleibt, er bleibt“, antwortete der Bayern-Profi auf die Frage nach den anhaltenden Meldungen, die seinen Münchner Teamkollegen Olise mit Real Madrid in Verbindung bringen.

FC Bayern: Olise hat noch Vertrag bis 2029

Olise spielt seit 2024 bei den Bayern und hat noch einen Vertrag bis Sommer 2029. Auch Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hat wohl Interesse angemeldet, doch angeblich würde der 24-Jährige eher die Königlichen bevorzugen.

Der Rekordmeister würde den Vertrag von Olise gerne vorzeitig verlängern. Ob das gelingt, ist derzeit nicht absehbar.

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