Transfermarkt: Olise-Wechsel? Das sagt Upamecano

Daniel Höhn 05.07.2026 • 11:45 Uhr Bei Frankreich-Star Michael Olise gibt es immer wieder Gerüchte über einen Wechsel zu Real Madrid. Sein Bayern-Teamkollege Dayot Upamecano gibt dazu ein klares Statement ab.

Frankreichs Dayot Upamecano hat nach dem knappen 1:0-Sieg gegen Paraguay im WM–Achtelfinale Stellung zu den Wechselgerüchten über Michael Olise bezogen.

„Er bleibt, er bleibt“, antwortete der Bayern-Profi auf die Frage nach den anhaltenden Meldungen, die seinen Münchner Teamkollegen Olise mit Real Madrid in Verbindung bringen.

FC Bayern: Olise hat noch Vertrag bis 2029

Olise spielt seit 2024 bei den Bayern und hat noch einen Vertrag bis Sommer 2029. Auch Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hat wohl Interesse angemeldet, doch angeblich würde der 24-Jährige eher die Königlichen bevorzugen.