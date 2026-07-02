Transfermarkt: Bundesligist steht vor Rekord-Deal

SPORT1 02.07.2026 • 08:40 Uhr Mit Bazoumana Touré verliert die TSG Hoffenheim offenbar einen ihrer Leistungsträger – und erzielt mit dessen Verkauf einen Transfererlös in Millionenhöhe.

Es hatte sich bereits seit geraumer Zeit angebahnt, nun ist ein Verkauf offenbar besiegelt: Flügelflitzer Bazoumana Touré wird die TSG Hoffenheim laut übereinstimmenden Medienberichten in diesem Sommer verlassen – und den Kraichgauern eine saftige Ablöse in die Kassen spülen.

Der Ivorer steht demnach kurz vor einem Wechsel in die englische Premier League und soll sich Newcastle United anschließen. Der Klub, bei dem auch Nick Woltemade unter Vertrag steht, wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge rund 50 Millionen Euro an die TSG Hoffenheim zahlen.

Zudem soll sich der Bundesligist eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent gesichert haben. Der Medizincheck und die Vertragsunterschrift stehen noch aus.

Muss Hoffenheim einen weiteren Leistungsträger abgeben?

Bei einer Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro würde Touré zum Hoffenheimer Rekordverkauf aufsteigen. Bisheriger Rekord-Abgang der Kraichgauer ist Joelinton, der im Juli 2019 für 43,5 Millionen Euro ebenfalls nach Newcastle gewechselt war.

Touré steht seit Februar 2025 bei der TSG unter Vertrag, Hoffenheim holte den Ivorer damals für zehn Millionen Euro aus Schweden. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison war Touré unumstrittener Stammspieler und steuerte in 30 Ligaspielen fünf Tore und zwölf Assists bei.