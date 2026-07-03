Transfers: Bayerns Sorgenkind ist wieder da

Daniel Höhn 03.07.2026 • 14:44 Uhr Nach seiner Leihe zu Tottenham kehrt Joao Palhinha zum FC Bayern zurück. Die Spurs verzichten auf die vereinbarte Kaufoption.

Tottenham Hotspur verzichtet auf eine feste Verpflichtung von Joao Palhinha. Das berichtet Sky. Damit kehrt der Mittelfeldspieler zunächst zum FC Bayern zurück.

Der Klub aus der Premier League, der in der vergangenen Saison nur knapp den Abstieg verhindern konnte, verzichtet darauf, die vereinbarte Kaufoption zu ziehen. Palhinha war im Sommer 2025 auf Leihbasis zu den Spurs gewechselt.

FC Bayern: Verhandlungen gestalten sich schwierig

Da Tottenham mit den Verpflichtungen von Sandro Tonali (rund 117 Millionen Euro) und Mateus Fernandes (rund 98 Millionen Euro) andere Pläne für das Mittelfeld hat, nahmen die Spurs von einer festen Verpflichtung Palhinhas Abstand.

An Palhinha, dessen Vertrag in München noch bis 2028 läuft, sollen mehrere Klubs interessiert sein. Noch gestalten sich die Verhandlungen – wie im Falle von Sporting Lissabon – schwierig. Die finanziellen Vorstellungen der Bayern erschweren die Verhandlungen.