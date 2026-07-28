Transfers: Galatasaray bestätigt Uzun-Interesse!

Felix Kunkel 28.07.2026 • 11:24 Uhr Galatasaray bestätigt das Interesse an einer Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Can Uzun. Trainer Okan Buruk erklärt, was für einen Transfer zusammenkommen muss.

Galatasaray befasst sich mit einer möglichen Verpflichtung von Can Uzun, der bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht. Das bestätigte nun der Istanbuler Trainer Okan Buruk.

„Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass er ein sehr interessanter Spieler ist – auch weil er ein türkischer Spieler ist“, betonte Buruk im Interview mit Sky.

Trainer bestätigt! Galatasaray Istanbul interessiert an Can Uzun

Der 52-Jährige erklärte jedoch auch, dass für einen Transfer alles passen müsse. „Er ist bei einem sehr guten Verein unter Vertrag, das müssen wir akzeptieren. Sollten sich die Bedingungen für alle Seiten ergeben, dass wir zusammenkommen, dann können wir uns das aber sehr gut vorstellen. Aber das muss natürlich Sinn ergeben und mit dem gegenseitigen Respekt geschehen“, führte Buruk aus.

Der 20-jährige Uzun war im Sommer 2024 aus der 2. Bundesliga vom 1. FC Nürnberg nach Frankfurt gewechselt. Bei der Eintracht besitzt der Offensivspieler noch ein Arbeitspapier bis 2029.

Bundesliga: Uzun offenbar heiß begehrt

Seit Wochen wird Uzun mit Klubs aus dem Ausland, unter anderem auch der Serie A, in Verbindung gebracht. Medienberichten zufolge sollen die Hessen inzwischen auf ein Preisschild von 60 Millionen Euro für den achtmaligen Nationalspieler festgelegt haben.