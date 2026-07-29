Er frustrierte Deutschland enorm - nun wechselt er in die Bundesliga

SPORT1 29.07.2026 • 16:22 Uhr Der VfB Stuttgart verpflichtet Leo Sauer von Feyenoord Rotterdam. Gegen Deutschland lieferte Sauer vergangenes Jahr für die Slowakei ein starkes Spiel ab - besonders einer hat ihn in schlechter Erinnerung.

Er trieb die deutsche Nationalmannschaft zur Verzweiflung – nun wechselt er in die Bundesliga: Der VfB Stuttgart hat den slowakischen Nationalspieler Leo Sauer (20) verpflichtet.

Der Flügelspieler kommt von Feyenoord Rotterdam und erhält einen Vertrag bis 2031. Er soll 12,5 Millionen Euro Ablöse plus Boni kosten.

Leo Sauer wechselt zum VfB Stuttgart

Einem deutschen Publikum wurde Sauer mit einem starken Auftritt beim 2:0 der Slowaken gegen die DFB-Elf in der WM-Qualifikation bekannt. In besonders schlechter Erinnerung hat ihn der glücklose Gegenspieler Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt, dem Sauer das erste und bislang einzige A-Länderspiel verhagelte. Auch beim deutschen 6:0 im Rückspiel stand Sauer in der Startelf.

Für Rotterdam kam er in der vergangenen Saison auf drei Tore und zwei Vorlagen in 20 Liga-Einsätzen. Sauer hat zudem bereits Champions-League- und Europa-League-Erfahrung.

„Er ist nicht nur aufgrund seines Alters für uns ein Mann mit Perspektive“, sagte der Stuttgarter Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. „Seine Verpflichtung geschieht in der festen Überzeugung, dass wir unseren offensiven Ansatz in unserer Spielkultur für die nächsten Jahre weiter stärken und ausbauen können.“

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