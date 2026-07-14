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Wildes Gerücht! Bedient sich Bayern in Brasilien?

Wildert Bayern in Brasilien?

Schlägt der FC Bayern auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler für die kommende Saison in Brasilien zu? Dazu gibt es wilde Gerüchte.
Hat Gabriel Bontempo das Interesse der Bayern geweckt?
Hat Gabriel Bontempo das Interesse der Bayern geweckt?
© IMAGO/Sports Press Photo
SPORT1
Schlägt der FC Bayern auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler für die kommende Saison in Brasilien zu? Dazu gibt es wilde Gerüchte.

Der FC Bayern bastelt weiter fleißig am Kader für die kommende Saison. Nun gibt es ein wildes Gerücht aus Brasilien, nach dem der deutsche Rekordmeister an einem Mittelfeld-Juwel vom FC Santos interessiert sein soll.

Das angebliche Objekt der Begierde: Gabriel Bontempo vom FC Santos. Das brasilianische Portal RTI Esporte berichtet sogar, dass die Münchner sogar schon ein Angebot für den Mittelfeldspieler abgegeben haben sollen.

Demnach soll Bayern 32 Millionen Euro für den 21-Jährigen geboten habe, der Klub soll aber erst ab einem Angebot in Höhe von 49 Millionen gesprächsbereit sein.

Schlägt Bayern in Brasilien zu?

Allerdings soll der FC Santos dem Bericht zufolge aufgrund der finanziell angespannten Lage auf Einnahmen angewiesen sein, weshalb wohl über einen Verkauf des Eigengewächses nachgedacht wird.

So oder so bleibt abzuwarten, wie seriös die Berichte aus Brasilien wirklich sind. Ob die Bayern nach den Transfers von Nathaniel Brown und Ismael Saibari, die bereits mehr als 100 Millionen gekostet haben, noch einmal derart tief in die Tasche greift, erscheint aktuell fraglich.

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