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Augsburg verstärkt sich mit Seol

Augsburg verstärkt sich mit Seol

Youngwoo Seol wechselt zum FC Augsburg. Der südkoreanische Nationalspieler kommt vom serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad.
Von Serbien in die Bundesliga: Youngwoo Seol
Von Serbien in die Bundesliga: Youngwoo Seol
© AFP/SID/FRANCOIS LO PRESTI
SID
Youngwoo Seol wechselt zum FC Augsburg. Der südkoreanische Nationalspieler kommt vom serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad.

Der FC Augsburg hat Youngwoo Seol (27) verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag bekannt gab, wechselt der Außenverteidiger vom serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad nach Augsburg und unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

„Die Bundesliga ist eine großartige und äußerst anspruchsvolle Liga, in der ich mich beweisen und weiterentwickeln möchte. Ich kann es kaum erwarten, meine Qualitäten einzubringen und gemeinsam mit der Mannschaft hart für unsere Ziele zu arbeiten“, sagte Youngwoo Seol.

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Augsburg: Seol war bei der WM dabei

In den vergangenen zwei Jahren absolvierte der südkoreanische Nationalspieler in Belgrad 101 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm acht Tore und 16 Vorlagen. Zudem bestritt Seol bisher 37 Länderspiele, bei der WM im Sommer stand er in allen drei Gruppenspielen in der Startelf.

„Youngwoo bringt viel Erfahrung auf internationalem Niveau durch europäische Klubwettbewerbe und die Nationalmannschaft mit nach Augsburg. Durch seine Flexibilität als Schienenspieler sowie seine hohe Geschwindigkeit wird er unserem Spiel zusätzliche Impulse geben“, sagte Sportdirektor Benni Weber.

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