Dieser Gigant schnappt sich wohl Spaniens WM-Helden

SPORT1 08.08.2026 • 18:46 Uhr Beim FC Barcelona bahnt sich offenbar ein Abgang von Ferran Torres an. Paris Saint-Germain soll sich mit Spaniens WM-Held einig sein und bereits Kontakt zu den Katalanen aufgenommen haben.

Der Abschied von Ferran Torres vom FC Barcelona scheint Formen anzunehmen. Der Offensivspieler drängt übereinstimmenden Berichten zufolge auf einen Wechsel zu Paris Saint-Germain.

Laut Sky soll sich Torres bereits grundsätzlich mit dem Champions-League-Sieger auf einen Transfer in diesem Sommer verständigt haben. Auch die Marca berichtet darüber.

Barcelona verlangt wohl 50 Millionen Euro für Ferran Torres

Demnach seien zwischen PSG und Barca inzwischen auch Gespräche aufgenommen worden. Trainer Luis Enrique, der Torres bereits aus seiner Zeit als spanischer Nationalcoach kennt, soll sich für die Verpflichtung des 26-Jährigen starkmachen.

Torres’ Vertrag in Barcelona läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Die Katalanen seien bereit, den Angreifer in diesem Sommer abzugeben, um einen ablösefreien Abgang im kommenden Jahr zu verhindern. Sky zufolge stellt sich Barca eine Ablöse im Bereich von 50 Millionen Euro vor.

Die Mundo Deportivo berichtet ebenfalls, PSG habe Kontakt zu den Katalanen aufgenommen und sich nach der Verkaufsbereitschaft erkundigt. Eine konkrete Offerte liege Barcelona bislang allerdings noch nicht vor. In Paris winkt Torres wohl ein Kontrakt bis 2030.

Der 26-Jährige befindet sich aktuell noch im Urlaub und soll am Mittwoch ins Training zurückkehren. In der vergangenen Saison erzielte er in 33 Ligapartien 16 Tore und bereitete zwei Treffer vor. Bei der WM sicherte sich der Spanier durch seinen Siegtreffer im Finale seinen Eintrag in die Geschichtsbücher.

—