Barca buhlt offenbar um HSV-Juwel - sein Cousin ist Nationalspieler

Dominik Hager 27.08.2026 • 20:12 Uhr Verliert der Hamburger SV ein großes Abwehr-Talent an den FC Barcelona? Die Katalanen sollen Interesse an Mikael Baza zeigen und wollen den Deal wohl in den kommenden Tagen unter Dach und Fach bringen.

Der FC Barcelona arbeitet offenbar an einer Verpflichtung von Mikael Baza. Nach Informationen von Sky laufen bereits konkrete Verhandlungen zwischen den Katalanen und dem Hamburger SV. Das Hamburger Abendblatt bestätigte diese Informationen.

Baza gilt als eines der vielversprechendsten deutschen Defensivtalente seines Jahrgangs. Der 16 Jahre alte Innenverteidiger steht beim HSV bis zum 30. Juni 2027 unter Vertrag und soll einem Wechsel nach Spanien offen gegenüberstehen. Der Linksfuß gehört aktuell zur U19 der Hamburger, kam aber auch schon einmal für die zweite Mannschaft zum Einsatz.

Barca an HSV-Youngster dran: Er ist der Cousin von Jonathan Tah

Der FC Barcelona soll dem Abwehr-Youngster einen klaren Entwicklungsplan vorgelegt haben. Demnach wäre zunächst ein Einsatz in der U19 vorgesehen, ehe der Abwehrspieler schrittweise an den Profibereich herangeführt werden soll. Ob die Gespräche noch bis zum Deadline Day am 1. September zu einer Einigung führen, ist derzeit noch offen.

Der HSV würde mit dem deutschen U16-Nationalspieler eines seiner größten Nachwuchstalente verlieren. Erst 2024 war der Defensivspieler vom FC Süderelbe in den Nachwuchs der Rothosen gewechselt und machte dort schnell auf sich aufmerksam. Damit befindet er sich auf den Spuren seines berühmten Cousins Jonathan Tah, dessen große Karriere ebenfalls in der HSV-Jugend begann.