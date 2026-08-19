Bericht: Manchester United bietet 75 Millionen Euro für Wunschspieler

SPORT1 19.08.2026 • 18:25 Uhr Manchester United befindet sich wohl in Verhandlungen mit Ligakonkurrent Brighton & Hove Albion. Die Red Devils unterbreiten den Seagulls dem Vernehmen nach ein lukratives Angebot.

Manchester United bemüht sich offenbar intensiv um Mittelfeld-Talent Carlos Baleba. Für den 22 Jahre alten kamerunischen Nationalspieler haben die Red Devils wohl ein Paket im Gesamtwert von rund 75 Millionen Euro geschnürt.

Nach Informationen von The Athletic nähern sich die Red Devils und Balebas Verein Brighton & Hove Albion in den Verhandlungen um den Mittelfeldspieler einer Einigung an.

Dem Bericht zufolge setzt sich die Offerte aus etwa 60 Millionen Pfund Ablöse sowie weiteren fünf Millionen Pfund an Boni zusammen. Das entspricht in Summe circa 75 Millionen Euro. Brighton fordere zwar weiterhin mehr, die Gespräche sollen jedoch bislang konstruktiv verlaufen sein.

Bekommt Manchester United seinen Wunschspieler?

Baleba wechselte 2023 vom OSC Lille zu den Seagulls und besitzt an der Südküste noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Manchester United beschäftigt sich bereits seit dem vergangenen Sommer mit dem Kameruner, damals scheiterte ein Wechsel – nun könnte der Deal doch zustande kommen.

Wie die Daily Mail berichtet, wächst auf allen Seiten die Zuversicht, dass die letzten Differenzen bei der Ablöse zeitnah ausgeräumt werden können. Als weiterer Interessent war zuletzt auch Newcastle United gehandelt worden, doch aktuell scheint Manchester United im Werben um Baleba die besten Karten zu besitzen.