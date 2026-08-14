Bundesliga: Offensivtalent verlässt den HSV

SID 14.08.2026 • 10:32 Uhr Der Hamburger SV und Fabio Baldé gehen künftig getrennte Wege. Den Offensivspieler zieht es nach Frankreich.

Fußball-Bundesligist Hamburger SV und Offensivtalent Fabio Baldé gehen künftig getrennte Wege. Der 21 Jahre alte gebürtige Hamburger verlässt die Rothosen nach sechs Jahren und wechselt zum französischen Erstligisten Racing Straßburg. Das teilte der HSV am Freitag mit.

Baldé stammt aus der Nachwuchsakademie des HSV und schaffte 2024 den Sprung in den Profikader. Insgesamt absolvierte der Flügelspieler 41 Pflichtspiele für die Hanseaten, in denen er drei Tore erzielte und vier weitere vorbereitete. In der vergangenen Bundesliga-Saison kam er auf 16 Einsätze und erzielte dabei ein Tor.

HSV: Baldé wollte wechseln

„Fabio ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, sein gewohntes Umfeld zu verlassen, um sportlich den nächsten Schritt zu gehen“, sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa.