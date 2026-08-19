Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
TRANSFERMARKT
DFB-POKAL
2. BUNDESLIGA
BUNDESLIGA
LEICHTATHLETIK-EM
HOCKEY
3. LIGA
TENNIS
DARTS
HANDBALL
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Bundesliga: Union holt Schweizer Nationalspieler

Union holt Schweizer Nationalspieler

Union Berlin hat Michel Aebischer verpflichtet. Der Mittelfeldspieler war Teil des Schweizer WM-Kaders im Sommer.
Michel Aebischer (v.) wechselt nach Berlin
© IMAGO/Anadolu Agency
SID
Union Berlin hat Michel Aebischer verpflichtet. Der Mittelfeldspieler war Teil des Schweizer WM-Kaders im Sommer.

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den Schweizer Nationalspieler Michel Aebischer verpflichtet. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt vom Serie-A-Absteiger Pisa SC aus Italien nach Köpenick. Zur Vertragslaufzeit machte Union wie üblich keine Angaben.

Aebischer sei ein „sehr intelligenter und vielseitiger Mittelfeldspieler, der auf hohem Niveau über viele Jahre konstant seine Leistungen gezeigt hat“, erklärte Geschäftsführer Horst Heldt: „Er bringt internationale Erfahrung, Führungsqualitäten und eine hohe taktische Disziplin mit. Mit seiner Art Fußball zu spielen, verleiht er einer Mannschaft Balance und Stabilität, gleichzeitig verfügt er aber auch über die Qualität, selbst Akzente nach vorne zu setzen.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Aebischer ist letzte Saison abgestiegen

Aebischer, der im Sommer auch zum Schweizer WM-Aufgebot gehörte, reifte bei den Young Boys Bern zum Profi. Mit dem Schweizer Erstligisten gewann er zwischen 2018 und 2021 vier Schweizer Meisterschaften sowie 2020 den Schweizer Pokal, er sammelte zudem Erfahrungen in der Champions und Europa League.

Seit 2022 lief Aebischer für den FC Bologna auf, mit dem er in der Saison 2024/25 die Coppa Italia gewann. Die vergangene Spielzeit verbrachte er in Pisa, konnte den Abstieg in die Serie B jedoch nicht verhindern.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite