Bundesliga: Union holt Schweizer Nationalspieler

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den Schweizer Nationalspieler Michel Aebischer verpflichtet. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt vom Serie-A-Absteiger Pisa SC aus Italien nach Köpenick. Zur Vertragslaufzeit machte Union wie üblich keine Angaben.
Union holt Schweizer Nationalspieler
Aebischer sei ein „sehr intelligenter und vielseitiger Mittelfeldspieler, der auf hohem Niveau über viele Jahre konstant seine Leistungen gezeigt hat“, erklärte Geschäftsführer Horst Heldt: „Er bringt internationale Erfahrung, Führungsqualitäten und eine hohe taktische Disziplin mit. Mit seiner Art Fußball zu spielen, verleiht er einer Mannschaft Balance und Stabilität, gleichzeitig verfügt er aber auch über die Qualität, selbst Akzente nach vorne zu setzen.“
Aebischer ist letzte Saison abgestiegen
Aebischer, der im Sommer auch zum Schweizer WM-Aufgebot gehörte, reifte bei den Young Boys Bern zum Profi. Mit dem Schweizer Erstligisten gewann er zwischen 2018 und 2021 vier Schweizer Meisterschaften sowie 2020 den Schweizer Pokal, er sammelte zudem Erfahrungen in der Champions und Europa League.
Seit 2022 lief Aebischer für den FC Bologna auf, mit dem er in der Saison 2024/25 die Coppa Italia gewann. Die vergangene Spielzeit verbrachte er in Pisa, konnte den Abstieg in die Serie B jedoch nicht verhindern.