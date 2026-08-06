BVB vermeldet Abgang von Yan Couto

Maximilian Lotz 06.08.2026 • 20:24 Uhr Yan Couto verlässt Borussia Dortmund. Der Verteidiger wechselt nach Italien.

Der Wechsel von Yan Couto von Borussia Dortmund zum italienischen Erstligisten Como 1907 ist perfekt. Das bestätigten beide Klubs am Donnerstag.

Der Außenverteidiger wird für ein Jahr an den Champions-League-Teilnehmer verliehen. Über die Modalitäten des Leihgeschäfts wurde laut BVB-Angaben zwischen beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart.

BVB verleiht Couto an Como – wohl mit Kaufoption

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zahlt Como eine Leihgebühr in Höhe von zwei Millionen Euro für den 24 Jahre alten Rechtsverteidiger, zudem soll der Klub von Cheftrainer Cesc Fàbregas eine Kaufoption im Bereich von rund 20 Millionen Euro erhalten.

Der ehemalige Verteidiger von Manchester City wechselte im Sommer 2024 zunächst auf Leihbasis nach Dortmund, bevor der Bundesligist die Kaufverpflichtung von kolportierten 25 Millionen Euro aktivierte. Couto war jedoch oft zweite Wahl hinter dem Norweger Julian Ryerson.

Zuvor hatten bereits Karim Adeyemi (FC Barcelona), Julian Brandt (Ajax Amsterdam), Salih Özcan (Besiktas Istanbul), Julien Duranville (Olympique Lyon), Kjell Wätjen (FC Midtjylland) und Cole Campbell (SV Elversberg) den Verein verlassen.

Fàbregas über Couto: „Passt gut zu unserer Spielweise“

In 73 Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben erzielte Couto drei Treffer und lieferte vier Torvorlagen.

Comos Chefcoach Fàbregas charakterisierte den Neuzugang als „mutig und technisch stark“, Couto eröffne dem Team verschiedene Optionen. „Er spielt gerne nach vorne, bringt viel Energie mit und passt gut zu unserer Spielweise“, ergänzte Fàbregas in der Pressemitteilung des Klubs.

Couto selbst sagte: „Der Spielstil und die Philosophie der Mannschaft gefallen mir sehr gut, und ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, die Mannschaft noch weiter zu verbessern. Ich glaube, dass dies ein wichtiger Schritt in meiner Karriere ist, und ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“

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