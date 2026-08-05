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Diomande-Poker wohl vor Abschluss

Diomande-Poker wohl vor Abschluss

RB-Youngster Yan Diomande steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu den Königlichen. Die Verhandlungen sollen bereits weit fortgeschritten sein.
Im Trainingslager von Union Berlin kommt neben harter Arbeit auch der Spaß nicht zu kurz: Trainer und Spieler sorgen mit ihren Talenten für Unterhaltung, bevor es im DFB-Pokal und in der Bundesliga wieder ernst wird.
SPORT1
RB-Youngster Yan Diomande steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu den Königlichen. Die Verhandlungen sollen bereits weit fortgeschritten sein.

Die Verhandlungen zwischen RB Leipzig und Real Madrid bezüglich eines Wechsels von Yan Diomande stehen offenbar kurz vor dem Abschluss. Laut Sky sind nur noch letzte Details beziehungsweise die finale Vertragsstruktur zu klären.

Die endgültige Ablösesumme inklusive Boni soll zwischen 130 und 140 Millionen Euro liegen.

Der nahende Verkauf wäre der größte in der Vereinsgeschichte der Leipziger. Dazu kommt: In der Bundesligahistorie wurde nur für Ousmane Dembele mehr Geld transferiert. Der Franzose wechselte 2017 für 148 Millionen von Borussia Dortmund zum FC Barcelona.

Diomande im Leipzig-Training dabei

Diomande tauchte am Mittwoch überraschend im RB-Trainingslager im österreichischen Saalfelden auf. So erschien der 19-Jährige beim Mannschafts-Frühstück.

Zuletzt hatte der Flügelspieler an einem Infekt laboriert, weshalb er zunächst nicht mit dem Team mitgereist war.

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