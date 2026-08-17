Große Rochade geplant! Eintracht trifft harte Torwart-Entscheidung

Franziska Wendler , Julius Schamburg 17.08.2026 • 17:40 Uhr Kaua Santos und Michael Zetterer könnten Eintracht Frankfurt verlassen. Ein Transfer von Noah Atubolu gilt momentan noch als unrealistisch. Kommt stattdessen ein alter Bekannter?

Kommt am Ende alles doch ganz anders? Eigentlich hatte Eintracht Frankfurt geplant, mit Kaua Santos und Michael Zetterer auf der Torhüterposition in die neue Saison zu gehen.

Als wirklich verlässliche Stütze erwies sich besonders Santos, eigentlich fest als Nummer eins für die anstehende Saison eingeplant, zuletzt nicht. Der Brasilianer sah bei der 0:7-Testspielklatsche gegen den FC Brentford alles andere als gut aus.

Das führte nun zu einem Umdenken. Am Montagmittag saßen die Verantwortlichen um Trainer Adi Hütter und Sportvorstand Markus Krösche nach SPORT1-Informationen zusammen und tauschten sich intensiv über die Probleme auf der Torwartposition aus.

Das Ergebnis: Auf der Keeperposition soll doch eine Veränderung her, zu wackelig waren die bisherigen Leistungen.

Eintracht Frankfurt: Santos soll gehen

Santos genießt nach seiner Vielzahl an Patzern nicht länger das volle Vertrauen und soll den Verein idealerweise in diesem Sommer noch verlassen. Absolut Fussball berichtete zuerst. Er könnte verkauft werden, eine Leihe können sich die SGE-Bosse ebenso gut vorstellen.

Auch bei Zetterer gibt es neue Entwicklungen. Zwar plant dieser selbst fest mit einem Verbleib, wie aber bereits der kicker berichtete, gibt es eine Anfrage aus England, konkret von Leeds United.

Darüber hinaus gibt es nach SPORT1-Infos aus Frankreich Interesse am 31-Jährigen. Sollte ein finanziell ansprechendes Angebot kommen, wäre ein Abgang also durchaus möglich.

Transfers: Atubolu weiterhin zu teuer

Eine Verpflichtung von Freiburg-Keeper Noah Atubolu gilt im Angesicht des hohen Preises weiterhin als unrealistisch. Sollte der SCF doch von seinen preislichen Vorstellungen (bis zu 20 Millionen Euro) abrücken, könnte die Personalie aber heißer werden.

SPORT1 weiß: Während Atubolu aktuell nicht mehr als ein Gesprächsthema ist, beschäftigen sich die Verantwortlichen der SGE mit einem anderen Spieler etwas konkreter: Lukás Hrádecký.

Der Finne, der bereits von 2015 bis 2018 für Frankfurt spielte, steht aktuell noch bei der AS Monaco unter Vertrag. Sein Kontrakt bei den Monegassen läuft im Juni 2027 aus.

Markus Krösche will zeitnah Klarheit schaffen

Im Alter von 36 Jahren könnte Hrádecký nochmal an den Main zurückkehren. Die nötige Erfahrung bringt er in jedem Fall mit.

Krösche und sein Team sondieren aktuell den Markt und arbeiten auf Hochtouren. Eine Entscheidung soll zeitnah her, idealerweise soll bis zum Pflichtspielauftakt am Freitag Klarheit herrschen.