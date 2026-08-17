FC Barcelona: Cancelo wird wohl zum Schnäppchen

SPORT1 17.08.2026 • 11:29 Uhr Der feste Wechsel von Joao Cancelo zum FC Barcelona rückt offenbar näher. Für die Katalanen wird der Außenverteidiger wohl zum Schnäppchen.

Joao Cancelo steht vor der Rückkehr zum FC Barcelona. Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, wird der portugiesische Nationalspieler voraussichtlich am Dienstag in Barcelona eintreffen, wo er einen neuen Vertrag unterschreiben soll.

Dem Bericht zufolge gelang es Cancelo, sein bis 2027 datiertes Arbeitspapier bei Al-Hilal aufzulösen, weshalb die Katalanen wohl keine Ablöse aufbringen müssen. Zuvor war eine Summe von rund zehn Millionen Euro für den Außenverteidiger, der in der abgelaufenen Rückrunde bereits leihweise für die Blaugrana aufgelaufen war, im Gespräch gewesen.

Auf seinen Social-Media-Kanälen lieferte Cancelo selbst einen Hinweis für seine Barca-Rückkehr: Dort postete er ein Foto von sich aus dem Flugzeug.

Barca: Cancelo soll für zwei Jahre unterschreiben

Al-Hilal soll der Vertragsauflösung von Cancelo aus unterschiedlichen Gründen zugestimmt haben. Ausschlaggebend seien der Wechselwunsch des 32-Jährigen, die hohe Zahl an ausländischen Profis im Kader und eine „geringe Chemie“ mit Trainer Simone Inzaghi gewesen, schreibt die Mundo Deportivo.

Der FC Barcelona will den Routinier offenbar für zwei Spielzeiten fest binden. Trainer Hansi Flick könnte auf der linken Seite wieder auf das Duo Cancelo und Alejandro Balde setzen.

Für Cancelo wäre es bereits sein drittes Engagement bei Barca. Er spielte in der Saison 2023/24 auf Leihbasis unter Xavi sowie in der Rückrunde der Spielzeit 2025/26. Jetzt soll er erstmals fest unterschreiben.