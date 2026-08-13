BVB-Star schwärmt schon von El Mala: "Habe ich gerne im Team"

SID 13.08.2026 • 07:24 Uhr Gregor Kobel hätte offenbar nichts gegen die Verpflichtung eines weiteren Hochbegabten. Es gibt aber neue Gerüchte, die leise Zweifel an dem Tranfer von Said El Mala aufkommen lassen.

Gregor Kobel würde einen Wechsel von Shootingstar Said El Mala zu Borussia Dortmund begrüßen. „Er hat Speed, hat einen guten Abschluss, ist gut im Eins-gegen-Eins“, sagte der Schweizer Torhüter bei Sky: „Das sind alles Qualitäten, die ich sehr gerne im Team habe.“

Der Transferpoker zwischen dem BVB und dem 1. FC Köln zieht sich bereits seit Wochen, könnte aber möglicherweise bald ein Ende finden.

Laut Medienberichten plant Dortmund ein Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen. Auf diese Summe hatte Köln zuletzt beharrt – und den BVB bereits mit mehreren niedrigeren Offerten abblitzen lassen.

Lauert bei El Mala noch ein anderer Topklub?

Wie der Express berichtet, soll die AC Milan über einen Vorstoß bei El Mala nachdenken, sollte der BVB zulange zögern. Die Bild schreibt allerdings, dass der Spieler ein Angebot der Italiener ebenso wie eines des FC Fulham jüngst abgelehnt habe.

Erst im Juli 2025 hatte El Mala seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 verlängert – ohne Ausstiegsklausel. Der Flügelspieler überzeugte in Köln auf Anhieb. In seiner Premierensaison in der Bundesliga gelangen dem 19-Jährigen 13 Treffer und fünf Vorlagen. Den Sprung in den deutschen WM-Kader verpasste er nur knapp.