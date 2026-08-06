Kommt es zum Transfer-Duell? Rodri nicht nur Real im Visier!

SPORT1 06.08.2026 • 14:23 Uhr Der spanische Weltmeister Rodri hat offenbar die Qual der Wahl: Nicht nur Real Madrid und sein aktueller Verein Manchester City buhlen um seine Dienste.

Wohin führt der nächste Karriereschritt von Rodri? Nach Informationen der BBC hat neben Real Madrid nun überraschend auch der FC Barcelona Interesse am spanischen Nationalspieler angemeldet.

Der 30 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler von Manchester City geht in sein letztes Vertragsjahr, sein Arbeitspapier beim englischen Spitzenklub läuft noch bis zum 30. Juni 2027.

Die City-Verantwortlichen würden den Ballon-d’Or-Gewinner von 2024 gerne langfristig binden und haben ihm bereits ein neues Vertragsangebot vorgelegt. Eine Unterschrift steht jedoch weiterhin aus.

Real Madrid beschäftigt sich bereits seit längerer Zeit mit einer Verpflichtung des 70-maligen spanischen Nationalspielers und galt bisher als klarer Favorit. Nun müssen die Königlichen sich aber offenbar auf Konkurrenz aus Katalonien einstellen (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).

Nicht nur ESPN berichtet, dass Barca die Situation aufmerksam prüft. Hintergrund ist wohl, dass Frenkie de Jong mit einer schweren Verletzung länger auszufallen droht.

Manchester City denkt dagegen nach wie vor nicht an einen günstigen Verkauf. Dem Guardian zufolge wären die Engländer nur bei einem Angebot in erheblicher Höhe gesprächsbereit.