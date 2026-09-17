FC Bayern: Díaz hätte sich Backup gewünscht

Luis Díaz gilt beim FC Bayern als absoluter Dauerbrenner. Der kolumbianische Nationalspieler selbst hätte gerne einen Backup, mit dem er sich abwechseln kann.

Luis Díaz hat überraschend offen über die Kaderplanung des FC Bayern gesprochen. Der kolumbianische Nationalspieler erklärte, dass er sich im Sommer einen weiteren Neuzugang für die linke Außenbahn gewünscht hätte – offenbar auch, um selbst mehr Pausen zu bekommen.

Im Gespräch mit Sky machte der 29-Jährige deutlich, dass er mehr Wettbewerb im Kader nicht als Problem angesehen hätte. „Natürlich will ich immer spielen, ich liebe es zu spielen. Das ist normal. Aber wenn jemand da ist, der auf meiner Position helfen kann: Herzlich willkommen.“

Luis Díaz wünschte sich einen Transfer auf seiner Position Luis Díaz wünschte sich einen Transfer auf seiner Position © IMAGO/Moritz Müller

Warum er die Konkurrenzsituation begrüßt hätte? „Das hilft sehr, wenn die Dinge nicht gut laufen. Dann ist der Mitspieler da, um dir zu helfen, und so wechselt man sich ab. Das ist sehr wichtig. Mir hätte es gefallen, aber gut, es ist nicht passiert. Wir sind auch so gut. “

Díaz: Darum sind die Bayern noch nicht auf Topniveau

Die Bayern hatten sich in der vergangenen Sommerpause um Anthony Gordon von Newcastle United bemüht, der Engländer ging aber letztlich zum FC Barcelona. Mit Ismael Saibari wurde ein Offensivspieler verpflichtet, der bisher meist eher im Angriffszentrum auflief. Gegen die SV Elversberg vertrat er Díaz aber bereits als Linksaußen.

Díaz‘ Aussagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Bayern-Star seiner überragenden Form aus der Vorsaison noch hinterherläuft. Nach sechs Pflichtspielen der neuen Saison steht bislang lediglich ein Treffer zu Buche. In der vergangenen Spielzeit hatte Díaz dagegen mit 26 Toren und zahlreichen Vorlagen großen Anteil an den Erfolgen der Münchner. Pausen brauchte er kaum.

DEINE MEINUNG

Dass das aktuelle Pensum aber auch für den Dauerbrenner nicht ohne ist, deutete dieser zumindest an: „Wir sind noch nicht auf diesem Level, aber das halte ich für normal. Normal, weil wir eine hohe Belastung hatten.“

Der Kolumbianer führte aus: „Wir haben unglaublich viele wichtige Spiele in den vergangenen Monaten bestritten. K.o.-Spiele in der Champions League, im Pokal. Viele von uns waren danach auch noch bei der WM. Dann hast du vergleichsweise wenig Urlaub. Und dann ist es normal, dass die ersten Spiele schwerfallen können.“