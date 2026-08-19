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Neuer Innenverteidiger kommt: HSV macht Transfer perfekt

HSV macht Transfer perfekt

Sebastiaan Bornauw wechselt zum Hamburger SV. Für den Innenverteidiger ist es die dritte Station in Deutschland.
Der Hamburger SV hat sein neues Auswärtstrikot für die Saison 2026/27 vorgestellt. Das Retro-Design ist eine Hommage an die Meistermannschaft von 1979/80 und erinnert zugleich an die kürzlich verstorbenen HSV-Ikone Kevin Keegan.
SID
Sebastiaan Bornauw wechselt zum Hamburger SV. Für den Innenverteidiger ist es die dritte Station in Deutschland.

Der Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat seine Defensive verstärkt. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, wechselt Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw leihweise vom englischen Erstligisten Leeds United in die Hansestadt. Medienberichten zufolge soll sich Hamburg eine Kaufoption für den 27 Jahre alten Belgier gesichert haben.

Für Bornauw ist der HSV nach dem 1. FC Köln und dem VfL Wolfsburg der dritte Verein in Deutschland. „Sebastiaan kennt die Bundesliga bereits von seinen vorherigen Stationen und bringt eine besondere Arbeitsmentalität mit. Er ist jemand, der Disziplin und Professionalität tagtäglich vorlebt und zugleich für Teamgeist, Charakterstärke und Kommunikation steht“, sagte Sportvorständin Kathleen Krüger.

HSV fiebert auf Saisonstart hin

„Mit seiner Persönlichkeit ist er für jede Kabine ein großer Gewinn und passt somit hervorragend in unser Mannschaftsgefüge“, fügte Krüger hinzu.

Der HSV startet am Montag (ab 18.00 Uhr im LIVETICKER) in die Saison, in der ersten Runde des DFB-Pokals wartet das Auswärtsspiel beim Drittligisten SC Verl. In der Bundesliga geht es zum Auftakt zu Borussia Dortmund (29. August).

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