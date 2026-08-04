Offiziell: Duo verlässt Real Madrid und wechselt zum FC Fulham

Wieder gibt es Bewegung bei Real Madrid: Die Königlichen haben mit Gonzalo Garcia und Cesar Palacios gleich zwei Spieler an den FC Fulham abgegeben. Der Premier-League-Klub bestätigte den Transfer-Doppelschlag am späten Montagabend.
Bestätigt! Duo verlässt Real Madrid
Beide Neuzugänge unterschrieben nach Vereinsangaben jeweils einen Vertrag bis 2031. Medienberichten zufolge beträgt die Sockelablöse für Mittelstürmer Garcia rund 40 Millionen Euro, für Mittelfeldmann Palacios werden offenbar zehn Millionen Euro fällig.
In beiden Fällen soll Fulham allerdings „nur“ 70 Prozent der Transferrechte erworben haben – Real würde bei einem möglichen Weiterverkauf also finanziell profitieren.
Real-Abgänge treffen auf alten Bekannten
Beim englischen Klub treffen die beiden Neuzugänge mit Trainer Alvaro Arbeloa auf einen alten Bekannten. Der Spanier hatte das Duo zunächst im Nachwuchs und dann in der vergangenen Rückrunde auch bei den Profis gecoacht.
Gonzalo hatte vor allem bei der Klub-WM im vergangenen Jahr auf sich aufmerksam gemacht, als er in sechs Spielen vier Tore erzielte. In der spanischen Liga kam der 22-Jährige in der letzten Saison zu 30 Einsätzen (sechs Tore), oft allerdings von der Bank.
Der ein Jahr jüngere Palacios kommt insgesamt erst auf sieben Pflichtspiele für die Reals-Profis und hofft nun bei Fulham, den nächsten Schritt gehen zu können.