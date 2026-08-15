Offiziell: PSG holt spanischen WM-Helden Ferran Torres!

Philipp Heinemann 15.08.2026 • 11:27 Uhr Paris Saint-Germain verstärkt seine ohnehin schon stark besetzte Offensive weiter: Ein spanischer WM-Held kommt für 50 Millionen Euro nach Frankreich.

Paris Saint-Germain hat die Verpflichtung von Ferran Torres offiziell bekannt gegeben. Der spanische Nationalspieler, der bisher für den FC Barcelona auflief, erhält einen Fünfjahresvertrag beim Champions-League-Sieger aus Frankreich.

Der Mittelstürmer wird die Trikotnummer 9 tragen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge liegt die Ablösesumme bei 50 Millionen Euro. Vor wenigen Wochen hatte Torres Spanien im WM-Finale noch zum Titel geschossen.

„Ich freue mich sehr darauf, ein neues Abenteuer bei einem so ehrgeizigen Verein wie Paris Saint-Germain zu beginnen“, sagte Torres: „Ich möchte Präsident Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos und Trainer Luis Enrique dafür danken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, Teil dieser Mannschaft zu werden, und ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, so viele Titel wie möglich zu gewinnen.“

PSG stärkt Offensive mit Torres – Barca vorerst ohne Stürmer

Der Angreifer war 2022 von Manchester City zu Barca gewechselt. In 207 Spielen für die Katalanen kam er auf 65 Tore und 23 Assists.

In Paris verstärkt er eine ohnehin schon schlagkräftige Offensive um Superstars wie Ousmane Dembélé, Désiré Doué und Khvicha Kvaratskhelia.