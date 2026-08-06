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PSG macht Top-Transfer offiziell

PSG macht Top-Transfer offiziell

Paris Saint-Germain stellt eine französische Mittelfeld-Hoffnung vor. Auch weitere Details zum Deal werden bekannt.
Bradley Barcola steht vor einem möglichen Wechsel zum FC Liverpool. Der PSG-Flügelspieler soll sich mit den Reds bereits grundsätzlich geeinigt haben. Zudem scheint die Zukunft von Schalke-Routinier Edin Dzeko geklärt: Der Torjäger soll seinen Vertrag bei den Königsblauen verlängern.
Benjamin Zügner
Paris Saint-Germain stellt eine französische Mittelfeld-Hoffnung vor. Auch weitere Details zum Deal werden bekannt.

Der Wechsel ist perfekt: Paris Saint-Germain verpflichtet Maghnes Akliouche!

Der französische Nationalspieler kommt von der AS Monaco und unterschreibt beim aktuellen Champions-League-Sieger einen Vertrag bis zum Sommer 2031. Auch weitere Details gaben die Pariser bekannt.

Der 24 Jahre alte Offensivspieler, der vor allem im offensiven Mittelfeld sowie auf dem rechten Flügel eingesetzt werden kann, stand in Monaco ursprünglich noch bis Sommer 2028 unter Vertrag.

PSG angelt sich französisches Top-Talent

Nach Informationen der Sportzeitung L’Équipe hatte sich PSG bereits vor einigen Tagen mit Monaco auf eine Ablöse in Höhe von rund 50 Millionen Euro geeinigt. Zuletzt mussten lediglich letzte Formalitäten geklärt werden.

Der Hauptstadtklub setzte sich damit unter anderem gegen namhafte Konkurrenz aus der Premier League durch, die den Offensivmann ebenfalls intensiv beobachtet hatte.

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Mit Akliouche erhält Trainer Luis Enrique eine weitere hochveranlagte Option für die Offensive, der Youngster zählt seit Jahren zu den größten Talenten des französischen Fußballs und entwickelte sich im Fürstentum zum Leistungsträger.

PSG-Neuzugang auch bei WM dabei

Nach seiner Ausbildung im Nachwuchs der Monegassen schaffte der Linksfuß den Sprung zu den Profis.

Im September feierte Akliouche zudem sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft. Für die Équipe Tricolore lief der 24-Jährige inzwischen zehnmal auf und feierte bereits einen Torerfolg.

Auch bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko war Akliouche dabei, bekam von Nationaltrainer Didier Deschamps jedoch nur einen Kurzeinsatz.

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