Transfers: Schlägt der BVB bei PSV zu?

In den Niederlanden mehren sich Gerüchte, wonach Borussia Dortmund an Joey Veerman von der PSV Eindhoven interessiert ist.
Schlägt der BVB bei PSV zu?
Borussia Dortmund zeigt offenbar Interesse an Joey Veerman von der PSV Eindhoven. Will der BVB den Mittelfeldmann holten, sollte er sich sputen.
Führt der Weg von Joey Veerman zum BVB?
© IMAGO/Box to Box Pictures
Der zentrale Mittelfeldspieler hat Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel, die bei 20 Millionen Euro liegt. Wann diese Klausel ausläuft und die Ablöse frei verhandelbar wäre, darüber sind sich die Quellen uneins.
Laut ED kann Eindhoven die Ablöse nach dem Wochenende wieder selbst bestimmen. Bei VI heißt es, dass die Klausel im Laufe der kommenden Woche ausläuft.
BVB-Wunschspieler? Seine Zahlen sind beeindruckend
Aber: Veerman soll ganz oben auf der Wunschliste des BVB stehen, Kontakt zu PSV gebe es aber noch nicht.
Der Vertrag von Veerman, der nicht für die Elftal bei der WM spielte, läuft bei der PSV noch bis 2028. Im Winter 2022 war der 27-Jährige zu Eindhoven gewechselt. In 197 Pflichtspielen in sämtlichen Wettbewerben kam er auf 67 Vorlagen und 31 Tore.
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