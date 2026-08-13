Transfers: Schlägt der BVB bei PSV zu?

Daniel Höhn 13.08.2026 • 12:23 Uhr Borussia Dortmund zeigt offenbar Interesse an Joey Veerman von der PSV Eindhoven. Will der BVB den Mittelfeldmann holten, sollte er sich sputen.

In den Niederlanden mehren sich Gerüchte, wonach Borussia Dortmund an Joey Veerman von der PSV Eindhoven interessiert ist.

Der zentrale Mittelfeldspieler hat Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel, die bei 20 Millionen Euro liegt. Wann diese Klausel ausläuft und die Ablöse frei verhandelbar wäre, darüber sind sich die Quellen uneins.

Laut ED kann Eindhoven die Ablöse nach dem Wochenende wieder selbst bestimmen. Bei VI heißt es, dass die Klausel im Laufe der kommenden Woche ausläuft.

BVB-Wunschspieler? Seine Zahlen sind beeindruckend

Aber: Veerman soll ganz oben auf der Wunschliste des BVB stehen, Kontakt zu PSV gebe es aber noch nicht.