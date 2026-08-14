Transfermarkt: BVB verleiht U17-Weltmeister

SID 14.08.2026 • 10:55 Uhr Borussia Dortmund leiht Almugera Kabar bis zum Saisonende an den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen aus. Der 20-Jährige steht noch bis 2028 beim Vizemeister unter Vertrag.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will seinem Talent Almugera Kabar zu mehr Spielpraxis verhelfen und leiht den 20 Jahre alten Linksverteidiger bis zum Saisonende an den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen aus.

Der deutsche Juniorennationalspieler, Welt- und Europameister mit der U17, kam 2019 als 13-Jähriger in den BVB-Nachwuchs und durchlief alle Nachwuchsmannschaften. Zu Beginn der Saison 2024/25 rückte er zu den Profis auf und wurde erstmals im Oktober 2024 in der Bundesliga eingesetzt.