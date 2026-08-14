Transfermarkt: Hansi Flick muss sich wohl Koundé-Frage stellen

SPORT1 14.08.2026 • 10:51 Uhr Jules Koundé will beim FC Barcelona Klarheit über Rolle und Position haben - mehrere Szenarien sind vorstellbar.

Jules Koundé ist in dieser Woche nach seinem Urlaub nach der WM in den Trainingsbetrieb des FC Barcelona zurückgekehrt. Wie Mundo Deportivo berichtet, will der 27 Jahre alte Franzose vor allem Klarheit: Plant Hansi Flick in der Saison 2026/27 mit ihm als Stammspieler – und auf welcher Position?

An einen Abgang denkt Koundé demnach grundsätzlich nicht. Allerdings sei nach dem Ende der vergangenen Saison das Gefühl geblieben, dass er unter Flick nicht mehr als gesetzt galt.

Der Verteidiger besitzt einen Vertrag bis 2030 und ist ausgebildeter Innenverteidiger, überzeugte aber sowohl bei Barca unter Xavi Hernández und Flick als auch in der französischen Nationalmannschaft unter Didier Deschamps vor allem als Rechtsverteidiger.

Nun soll Flick laut dem Bericht aber erwägen, Eric Garcia als neuen Stamm-Rechtsverteidiger einzusetzen, vor Nachwuchsspieler Xavi Espart, der sich in der Vorbereitung in den Vordergrund gespielt habe. Nach der Leihe von Ronald Araújo zum FC Liverpool sei Koundé im Kaderplan des Deutschen zudem wieder stärker als Innenverteidiger eingeplant.

Premier-League-Klubs lauern wohl

Koundé weckt allerdings wohl weiterhin Begehrlichkeiten in England. Genannt werden der FC Liverpool, der FC Arsenal und Manchester City.

Flick plane zwar mit dem Franzosen, doch Barcelona würde einen Verkauf angeblich nicht grundsätzlich ausschließen, sollte eine große Offerte eintreffen und der Spieler aus sportlichen oder finanziellen Gründen selbst einen Wechsel wünschen.

Erst im August 2025 hatte Barca Koundé bis 2030 verlängert – auch wegen des damaligen Interesses von Manchester City.