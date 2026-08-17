Transfermarkt: Real Madrid gibt Sturm-Talent ab

Real Madrid trennt sich von Nachwuchsstürmer Jacobo Ortega und verkauft das Talent an Racing Straßburg. Dies gaben die Königlichen am Montag in einer offiziellen Mitteilung bekannt.
Real gibt Stürmer-Talent ab
Real Madrid gibt Stürmer-Talent Jacobo Ortega an Straßburg ab. Die Franzosen legen dafür angeblich zehn Millionen Euro auf den Tisch.
Jacobo Ortega verlässt Real Madrid
© IMAGO/Sports Press Photo
Laut spanischen Medienberichten zahlt Straßburg zehn Millionen Euro. Damit stellt Ortega den teuersten Madrid-Transfer eines Spielers dar, der nie für die erste Mannschaft debütiert hat.
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Ortega spielte acht Jahre bei Real
In einer Erklärung der Königlichen heißt es: „Real Madrid und Racing Straßburg haben sich über den Transfer unseres Spielers Jacobo Ortega geeinigt.“ Der Klub betonte zudem, dass die spanische Hauptstadt immer seine Heimat bleiben werde und dankte ihm für sein Engagement.
Ortega kam 2018 im Alter von zwölf Jahren zu Real und spielte acht Saisons in der Akademie. In der Saison 2025/26 gewann er mit den Madrilenen die Youth League.
Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.