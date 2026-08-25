Transfermarkt: Wolfsburg-Keeper wechselt zu Juventus

SID 25.08.2026 • 20:52 Uhr In der Abstiegssaison war Kamil Grabara Stammtorhüter des VfL Wolfsburg. Jetzt geht es für den Polen in Italien weiter.

Torhüter Kamil Grabara verlässt den Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg und wechselt leihweise zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin.

Der polnische Nationaltorwart, in der Abstiegssaison noch Stammkraft, hatte seinen Platz zuletzt an Timon Wellenreuther verloren.

Grabara bestritt 69 Pflichtspiele für Wolfsburg

Grabara (27) war im Sommer 2024 vom FC Kopenhagen nach Wolfsburg gewechselt, seitdem absolvierte er für den VfL 69 Pflichtspiele.