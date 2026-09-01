Borussia Dortmund holt Arsenal-Juwel am Deadline Day

Manfred Sedlbauer , Johannes Behm 01.09.2026 • 10:20 Uhr Der BVB reagiert auf die Verletzung von Giannis Konstentelias und wird nochmal auf dem Transfermarkt aktiv.

Borussia Dortmund hat wie angekündigt einen Ersatz für seinen verletzten Neuzugang Giannis Konstantelias gefunden. Nach SPORT1-Informationen kommt der Engländer Ethan Nwaneri per Leihe vom FC Arsenal. Das Gehalt wird von den Schwarz-Gelben übernommen.

Der 19-Jährige landete am Dienstagmittag in Dortmund und wird in Kürze zum Medizincheck erwartet. Um den Transfer über die Bühne zu bringen, haben die BVB-Bosse Ole Book und Lars Ricken am Montag noch bis spät in die Nacht verhandelt. Sky und The Athletic berichteten zuerst.

Nwaneri gilt als hochveranlagter Offensivspieler. Für den englischen Meister Arsenal absolvierte er bereits 51 Pflichtspiele, im vergangenen Halbjahr war er leihweise bei Olympique Marseille unter Vertrag.

Kovac machte Transfer-Andeutung

„Wir haben einige Eisen im Feuer und jetzt muss man gucken, welches am besten geschmiedet werden kann“, hatte Trainer Niko Kovac noch am Montag im Hinblick auf die Dortmunder Transferaktivitäten gesagt.

Grund für den plötzlichen Handlungsbedarf beim BVB war die Verletzung von Konstantelias. Der Grieche erlitt beim 2:0 (2:0) gegen den Hamburger SV am ersten Bundesliga-Spieltag einen Kreuzbandriss im linken Knie und fällt monatelang aus.