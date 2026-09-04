Bryan Zaragoza nach Bayern-Abschied: "Besser, ich schweige"

Alina Heidenreich 04.09.2026 • 09:55 Uhr Bryan Zaragoza tritt bei Espanyol Barcelona seine fünfte Leihstation als Spieler des FC Bayern an. Als er auf die Zeit in München angesprochen wird, muss er sich auf die Zunge beißen.

Bei seiner Vorstellung bei Espanyol Barcelona hat Bryan Zaragoza auch über seinen Abschied vom FC Bayern München gesprochen. Der Spanier blickt dabei auf eine schwierige, aber lehrreiche Zeit zurück.

„Es war nicht leicht für mich. Ich war damals 21 Jahre alt, war zuvor noch nie von zu Hause weg und bin direkt zu einem der größten Klubs der Welt gewechselt“, sagte der heute 24-Jährige, der jüngst per neuerliche Leihe nach Spanien zurückkehrte.

Bayern-Profi: „So wie in Spanien fühle ich mich nirgendwo“

„Die Schritte zu Bayern und zur Roma haben mich extrem viel gelehrt und mich verbessert“, erklärte Zaragoza, ehe er hinzufügte: „Und am Ende … besser, ich schweige dazu.“ Worauf genau er damit anspielte, ließ der Spanier offen. Zuletzt hatte er in München individuell trainiert.

Nun beginnt für Zaragoza ein neues Kapitel. „So wie in Spanien fühle ich mich nirgendwo“, sagte der Flügelspieler mit Blick auf seine Rückkehr in die Heimat.

Vor zweieinhalb Jahren hatte der FC Bayern Zaragoza verpflichtet. Beim deutschen Rekordmeister konnte sich der Spanier jedoch nie dauerhaft etablieren. Nach Leihen zu Granada, Osasuna und Celta Vigo sowie einer Station bei der AS Rom machte Sportvorstand Max Eberl während der Sommervorbereitung schließlich deutlich, dass der Klub bereit ist, Zaragoza erneut abzugeben.

Zaragoza hat neue sportliche Heimat

Zaragoza war unter dem damaligen Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach München gekommen. In der Rückrunde der Saison 2023/24 absolvierte er noch sieben Einsätze. Unter Vincent Kompany gingen seine Einsatzzeiten anschließend weiter zurück. Auch die starke Entwicklung von Michael Olise auf dem Flügel erschwerte Zaragoza den Weg in die Mannschaft.