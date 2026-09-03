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Neuer Rekord! Irre Transfer-Zahlen enthüllt

Transfersommer sorgt für Rekorde

Das Wechselfenster in den großen Ligen Europas ist seit Dienstagabend geschlossen. Der Weltverband zieht Bilanz.
Nationalspieler Nick Woltemade kehrt Newcastle United nach nur einem Jahr vorerst den Rücken.
SID
Das Wechselfenster in den großen Ligen Europas ist seit Dienstagabend geschlossen. Der Weltverband zieht Bilanz.

Der Fußball-Transfersommer hat sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen für neue Rekorde gesorgt. Wie der Weltverband FIFA am Donnerstag mitteilte, wurden im Sommer über 8,54 Milliarden Euro für Neuzugänge ausgegeben und damit mehr als je zuvor.

Zugleich stellte auch die Zahl der registrierten internationalen Transfers mit 12.500 eine neue Bestmarke dar. Alleine 267 WM-Teilnehmer aus 47 Nationen wechselten bei einem Gesamtvolumen von 2,85 Milliarden Euro den Verein.

Transfers: Auch bei den Frauen gibt es Rekorde

Auch bei den Frauen erreicht der Transfermarkt mittlerweile neue Dimensionen. Die Ausgaben erreichten mit rund 24,7 Millionen Euro einen neuen Höchstwert und lagen damit mehr als doppelt so hoch wie im bisherigen Rekordsommer 2025.

Auch die Zahl der internationalen Transfers stieg um 19,2 Prozent auf 1406 an. Die höchsten Transferausgaben im Frauen-Bereich hatten die englischen Klubs mit 6,9 Millionen, die deutsche Bundesliga gab 4,2 Millionen Euro für neue Spielerinnen aus.

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