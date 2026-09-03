Neuer Rekord! Irre Transfer-Zahlen enthüllt

SID 03.09.2026 • 15:56 Uhr Das Wechselfenster in den großen Ligen Europas ist seit Dienstagabend geschlossen. Der Weltverband zieht Bilanz.

Der Fußball-Transfersommer hat sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen für neue Rekorde gesorgt. Wie der Weltverband FIFA am Donnerstag mitteilte, wurden im Sommer über 8,54 Milliarden Euro für Neuzugänge ausgegeben und damit mehr als je zuvor.

Zugleich stellte auch die Zahl der registrierten internationalen Transfers mit 12.500 eine neue Bestmarke dar. Alleine 267 WM-Teilnehmer aus 47 Nationen wechselten bei einem Gesamtvolumen von 2,85 Milliarden Euro den Verein.

Transfers: Auch bei den Frauen gibt es Rekorde

Auch bei den Frauen erreicht der Transfermarkt mittlerweile neue Dimensionen. Die Ausgaben erreichten mit rund 24,7 Millionen Euro einen neuen Höchstwert und lagen damit mehr als doppelt so hoch wie im bisherigen Rekordsommer 2025.