Hoffenheim gibt Verteidiger erneut ab

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim lässt Innenverteidiger Arthur Chaves in seine Heimat nach Brasilien ziehen. Wie der Klub am Freitagabend mitteilte, wird der 25-Jährige für eine Saison an den brasilianischen Erstligisten Botafogo FR ausgeliehen. Im Vertrag ist zudem eine an bestimmte Voraussetzungen gekoppelte Kaufpflicht verankert.
Hoffenheim gibt Verteidiger ab
Innenverteidiger Arthur Chaves zieht es in seine Heimat. Unter gewissen Voraussetzungen greift eine Kaufpflicht.
„Arthur hat in den vergangenen beiden Jahren wertvolle Erfahrungen in der Bundesliga und auf internationaler Ebene gesammelt. Wir haben gemeinsam mit ihm sehr offen über seine sportliche Situation und die verschiedenen Möglichkeiten für seine Zukunft gesprochen. Die Leihe nach Brasilien bietet Arthur nun die Chance, regelmäßig auf hohem Niveau zu spielen und in einem für ihn vertrauten Umfeld Verantwortung zu übernehmen“, sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.
Chaves kam im Sommer 2024 aus Portugal nach Hoffenheim. Im letzten Halbjahr war er bereits an den FC Augsburg ausgeliehen. Nun soll er beim Sieger der Copa-Libertadores 2024 ein neues Kapitel aufschlagen.