Hoffenheim gibt Verteidiger erneut ab

SID 04.09.2026 • 21:26 Uhr Innenverteidiger Arthur Chaves zieht es in seine Heimat. Unter gewissen Voraussetzungen greift eine Kaufpflicht.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim lässt Innenverteidiger Arthur Chaves in seine Heimat nach Brasilien ziehen. Wie der Klub am Freitagabend mitteilte, wird der 25-Jährige für eine Saison an den brasilianischen Erstligisten Botafogo FR ausgeliehen. Im Vertrag ist zudem eine an bestimmte Voraussetzungen gekoppelte Kaufpflicht verankert.

„Arthur hat in den vergangenen beiden Jahren wertvolle Erfahrungen in der Bundesliga und auf internationaler Ebene gesammelt. Wir haben gemeinsam mit ihm sehr offen über seine sportliche Situation und die verschiedenen Möglichkeiten für seine Zukunft gesprochen. Die Leihe nach Brasilien bietet Arthur nun die Chance, regelmäßig auf hohem Niveau zu spielen und in einem für ihn vertrauten Umfeld Verantwortung zu übernehmen“, sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.