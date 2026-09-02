Chelsea-Problemfall findet einen neuen Klub

Thomas Sevastiadis 02.09.2026 • 11:18 Uhr Chelsea hat Problemkind Mykhaylo Mudryk an Stadtrivalen Tottenham Hotspur abgegeben. Nach 20-monatiger Dopingsperre darf der Ukrainer endlich wieder Fußball spielen.

Mykhaylo Mudryk konnte am Deadline Day doch noch einen neuen Verein finden. Der FC Chelsea und Tottenham Hotspur einigten sich auf ein Leihgeschäft mit Kaufoption. Einigen Medienberichten zufolge beläuft sich die Kaufoption auf 87 Millionen Euro. Keiner der beiden Vereine gab Auskunft über die Summe.

Der Ukrainer ist somit wieder mit seinem alten Trainer vereint. Roberto De Zerbi trainierte den 25-Jährigen bereits bei Shakhtar Donetsk. Der Italiener zeigte sich in der Vorbereitung schon sehr warmherzig gegenüber seinem alten Spieler: „Ich muss mich bei ihm bedanken, für alles was er mir gegeben hat. Er ist wie ein Sohn für mich“.

Das Verhältnis zwischen Spieler und Trainer scheint äußerst positiv zu sein. De Zerbi meinte über seinen Neuzugang: „Er hat die Qualität Spiele mit seiner Geschwindigkeit und seinen Eins-Gegen-Eins-Fähigkeiten im Alleingang zu entscheiden“. Bereits in der Vergangenheit schwärmte der Italiener vom Flügelflitzer. Beim Wechsel von Mudryk aus der Ukraine in die Premier League schwärmte er: „Es ist ein sehr wichtiger Transfer. Er kann in der Zukunft den Ballon D’Or gewinnen“.

Besondere Beziehung zwischen De Zerbi und Mudryk

Ein Wechsel innerhalb der Premier League soll ein Wunsch des Außenstürmers gewesen sein, der in den letzten zwei Jahren wegen einer Dopingsperre kein Fußballspiel mehr bestritten hat. Die Sperre, die im November 2024 verhängt wurde, war ursprünglich auf vier Jahre ausgesetzt und wurde Ende Juli nach erfolgreichem Einspruch wieder aufgehoben.