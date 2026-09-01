Woltemade-Wechsel offiziell! So hoch ist die Leihgebühr

Nationalspieler Nick Woltemade hat einen neuen Verein gefunden. Der 24-Jährige setzt seine derzeit ins Stocken geratene Karriere vorerst bei Juventus Turin fort.
So hoch ist die Gebühr bei Woltemade
Wie der italienische Rekordmeister am Dienstag mitteilte, kommt Woltemade für ein Jahr leihweise von Newcastle United, die Gebühr beträgt 2,8 Millionen Euro zuzüglich möglicher Boni.
Woltemade nur Newcastle-Edeljoker
Auf der Insel steht der Deutsche noch bis 2031 unter Vertrag, nachhaltig durchsetzen konnte er sich seit seinem Wechsel im Sommer 2025 aber nicht. Rund 80 Millionen Euro hatte Newcastle an den VfB Stuttgart überwiesen. Insgesamt kam Woltemade in seiner Debütsaison auf 16 Torbeteiligungen in 51 Spielen.
Nachdem Woltemade zu Saisonbeginn auch unter seinem neuen Trainer Matthias Jaissle nicht über die Rolle des Edeljokers hinauskam, soll es in Turin wieder bergauf gehen.
Der gebürtige Bremer Woltemade wurde in seiner Heimatstadt bei Werder ausgebildet. Der echte Durchbruch auf Profiebene gelang ihm mit einer Leihe zum heutigen Bundesligisten SV Elversberg, damals noch in der 3. Liga. Im Anschluss wechselte Woltemade im Sommer 2024 zum VfB Stuttgart. Mit den Schwaben gewann er den DFB-Pokal, mit der deutschen U21 wurde er im vergangenen Sommer Vizeeuropameister und anschließend A-Nationalspieler.
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