Woltemade-Wechsel offiziell! So hoch ist die Leihgebühr

SID 01.09.2026 • 19:49 Uhr Nationalspieler Nick Woltemade kehrt Newcastle United nach nur einem Jahr vorerst den Rücken.

Nationalspieler Nick Woltemade hat einen neuen Verein gefunden. Der 24-Jährige setzt seine derzeit ins Stocken geratene Karriere vorerst bei Juventus Turin fort.

Wie der italienische Rekordmeister am Dienstag mitteilte, kommt Woltemade für ein Jahr leihweise von Newcastle United, die Gebühr beträgt 2,8 Millionen Euro zuzüglich möglicher Boni.

Woltemade nur Newcastle-Edeljoker

Auf der Insel steht der Deutsche noch bis 2031 unter Vertrag, nachhaltig durchsetzen konnte er sich seit seinem Wechsel im Sommer 2025 aber nicht. Rund 80 Millionen Euro hatte Newcastle an den VfB Stuttgart überwiesen. Insgesamt kam Woltemade in seiner Debütsaison auf 16 Torbeteiligungen in 51 Spielen.

Nachdem Woltemade zu Saisonbeginn auch unter seinem neuen Trainer Matthias Jaissle nicht über die Rolle des Edeljokers hinauskam, soll es in Turin wieder bergauf gehen.