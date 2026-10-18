Markus Krösche wird erneut mit einem Engagement bei der AC Mailand in Verbindung gebracht. Klappt es im zweiten Anlauf?

Das Aus von Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt sorgt auch für Schlagzeilen in Italien. Schließlich ist die AC Mailand auf der Suche nach einem neuen „Head of Football“.

Bereits im Juni kursierten Gerüchte über ein mögliches Engagement bei der AC Mailand, doch daraus wurde erstmal nichts. Krösche lehnte das lukrative Angebot ab und entschied sich für einen Verbleib. Vier Monate später ist das Interesse an Krösche weiterhin vorhanden.

Markus Krösche wird mit einem Engagement bei der AC Mailand in Verbindung gebracht Markus Krösche wird mit einem Engagement bei der AC Mailand in Verbindung gebracht © IMAGO/HJS

Krösche zu Milan? Die Chancen stehen offenbar gut

„Die Chancen stehen gut, dass er der neue Sportdirektor der Rossoneri wird“, schreibt die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport. „Krösche, seit Monaten ein heißer Kandidat für den Posten“, heißt es in dem Bericht.

Auch Sky Sport Italia greift das Thema auf: „Die Option AC Mailand könnte wieder im Gespräch sein.“ Laut den Transferjournalisten Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio und Matteo Moretto soll es bereits zu einer erneuten Kontaktaufnahme gekommen sein und die Gespräche weit fortgeschritten sein.

Über die Vertragsmodalitäten waren sich beide Parteien nach SPORT1-Informationen bereits im Juni grundsätzlich schon einig. Trotz großem Interesses der Italiener blieb Krösche in Frankfurt, doch dieses Kapitel ist nun Geschichte und der Weg frei für Milan.