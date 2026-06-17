Eintracht-Abgang? Krösche-Entscheidung wohl gefallen

Felix Kunkel 17.06.2026 • 13:58 Uhr Markus Krösche wurde zuletzt mit der AC Milan in Verbindung gebracht. Jetzt soll der Frankfurter Sportvorstand eine Entscheidung getroffen haben.

Die Gerüchte um ein mögliches Engagement von Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche bei der AC Milan haben in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt. Übereinstimmenden Berichten zufolge hat der 45-Jährige nun eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft getroffen.

Demnach wird Krösche bei der Eintracht bleiben, auch wenn es dem Vernehmen nach großes Interesse seitens der Italiener gab. Über seinen Entschluss soll er am Mittwoch auch den Aufsichtsrat informiert haben.

Eintracht Frankfurt: Krösche hat Vertrag bis 2028

Ein Wechsel stellt für Krösche – wie von SPORT1 bereits berichtet – aktuell kein Thema dar. Der gebürtige Hannoveraner ist seit fünf Jahren als Sportvorstand bei den Hessen tätig und hat noch einen Vertrag bis 2028.

Italienische Medien hatten zuletzt über eine mündliche Einigung zwischen den Rossoneri und Krösche berichtet. Die Klubführung der Eintracht hatte daraufhin erklärt, nichts von einem angeblichen Abgang ihres Sportvorstands zu wissen.