Kovac? "Diese Kritik hat es ganz schön in sich"

Borussia Dortmund wird mit einem mexikanischen Ausnahmetalent in Verbindung gebracht. Doch die Konkurrenz ist namenhaft - und offenbar bereit, tief in die Tasche zu greifen. Nun rät ein Nationalspieler zum BVB-Wechsel.

Spielt bald ein mexikanisches Jahrhunderttalent für Borussia Dortmund? Der Nationalspieler Raul Jiménez hat seinem erst 17 Jahre alten Landsmann Gilberto Mora einen Wechsel zum BVB nahegelegt.

„Er hat das Zeug, überall zu spielen, aber es kann auch ein schrittweiser Prozess sein, Stück für Stück“, sagte der mexikanische Stürmer des FC Fulham im Interview mit Claro Sports. Auf die Frage nach einem möglichen Zielverein für seinen jungen Kollegen erklärte Jiménez: „Vielleicht in Deutschland, bei Borussia Dortmund. Die haben ihren eigenen Spielstil.“

Gilberto Mora soll auf dem Zettel von Borussia Dortmund stehen Gilberto Mora soll auf dem Zettel von Borussia Dortmund stehen © IMAGO/Eyepix Group

Mora gilt in seiner Heimat als Ausnahmeerscheinung und steht aktuell bei Club Tijuana noch bis 2029 unter Vertrag. Der offensive Mittelfeldspieler sorgte bereits bei der WM 2026 für Aufsehen, als er als jüngster Spieler des Turniers vier Spiele absolvierte.

Liverpool bereitet offenbar Millionenangebot vor

Ein Transfer dürfte für die Dortmunder allerdings alles andere als einfach werden, sollten sie tatsächlich Interesse haben. Nach Angaben des mexikanischen Sportjournalisten David Faitelson soll der FC Liverpool ein Angebot über umgerechnet knapp 45 Millionen Euro vorbereiten – und beruft sich dabei auf Moras Beraterin Rafaela Pimenta.

Die hatte bereits vergangenes Jahr deutlich gemacht, dass ihr Klient nicht günstig zu haben sei: „Für 15 Millionen bekommt man nicht einmal ein Bein von Gilberto“, scherzte Pimenta damals.

DEINE MEINUNG

Neben Liverpool und Dortmund sollen auch Real Madrid und der FC Barcelona großes Interesse am mexikanischen Offensivspieler zeigen.

Hat der BVB bereits Kontakt aufgenommen?

Gerüchte um das Interesse des BVB gibt es schon länger. Ende Juli hatte der mexikanische Fernsehsender TUDN berichtet, dass die Dortmunder Kontakt zu Moras Umfeld aufgenommen hätten.

Auch Lothar Matthäus hatte entsprechende Informationen: „Ich habe auch gehört, dass Borussia Dortmund so ein bisschen die Fühler ausgestreckt hat“, sagte Matthäus damals der Bild.

Für den BVB könnte die Entwicklung junger Talente ein Argument im Werben um Mora sein. Mit Erling Haaland gelang bereits einem anderen Klienten von Pimenta in Dortmund der Sprung zum internationalen Superstar. Ob die Schwarzgelben angesichts der finanzkräftigen Konkurrenz tatsächlich eine Chance auf eine Verpflichtung haben, bleibt allerdings offen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)