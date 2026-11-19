Bericht: Einigung zwischen Brunner und Monaco
Paris Brunner und die AS Monaco haben sich offenbar auf einen neuen Vertrag geeinigt. Der Stürmer soll ein langfristiges Arbeitspapier unterzeichnen.
Paris Brunner und die AS Monaco haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt – das berichtet zumindest das französische Portal RMC Sport. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Demnach soll Brunner ein neues Arbeitspapier bis 2030 unterschreiben. „Die ASM sichert sich die Sensation des Saisonstarts. Mehrere große Vereine hatten ein Auge auf ihn geworfen, doch der 20 Jahre alte Stürmer entschied sich dafür, seinen Vertrag auf dem Felsen am Mittelmeer zu verlängern“, heißt es in dem Bericht.
Ex-BVB-Profi Brunner in Topform
Brunner, Gewinner der Fritz-Walter-Medaille (U17) in Gold 2023, kommt in der laufenden Saison auf Vereinsebene in 13 Pflichtspielen auf acht Tore. Für die deutsche U21-Nationalmannschaft war er in fünf Spielen zweimal als Torschütze erfolgreich.
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Im August 2024 war Brunner von Borussia Dortmund für kolportierte vier Millionen Euro nach Monaco gewechselt. Dann spielte er zunächst ein Jahr auf Leihbasis beim belgischen Erstligisten Cercle Brügge, ehe er zu den Monegassen zurückkehrte.
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